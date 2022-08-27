حوادث
5 سنوات لمتهم بالسرقة
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة والاتجار في أقراص الهلوسة والضرب بالسلاح الأبيض والسكر العلني البين، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا. وبذلت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة القضائية بالبئر الجديدةأكمل القراءة »
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