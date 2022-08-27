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تتويج الخصار بمصر
توج الشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار، الأسبوع الجاري، بالرتبة الثانية في دورة 2022 من جائزة حلمي سالم للشعر، عن ديوانه “العزلة فرد من العائلة”. وفاز الشاعر العراقي باسم فرات بالمركز الأول عن ديوانه “مرح في الأساطير”، فيما توج بالمركز الثالث ديوان الشاعرة المصرية هدى عمران المعنون بـ”القاهرة”.أكمل القراءة »
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