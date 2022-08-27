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وطنية

ريع صفقات في طرق قروية

منذ 12 ثانية
طلبات عروض بالملايير تم تمريرها على المقاس لصالح شركات تحتكر أشغال الجماعات رصدت تقارير لجان متابعة مشاريع مد الطرق القروية وجود تلاعبات في تنزيل صفقات تابعة للجهات، كما هو الحال بالنسبة إلى «مسالك» بجهة البيضاء- سطات، وأخرى نفذت من ميزانية مجالس بلدية شابتها معاملة تفضيلية لشركات نافذين،أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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