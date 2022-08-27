مجتمع
جفاف ضايات إفران يغضب فعاليات
جفت جل ضايات إفران، خاصة الواقعة ضمن مسار بحيراته بين الإقليم وصفرو بسبب قلة التساقطات المطرية والثلجية واستنزاف الفرشة المائية، من طرف أصحاب ضيعات فلاحية لإنتاج أشجار مثمرة ممتدة قريبا منها، وحفروا آبارا عميقة أثرت بشكل كبير على منسوب مياهها التي نضبت تدريجيا. آخر الضايات التي جفت،أكمل القراءة »
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