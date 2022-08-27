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حوادث

سقوط مروج مخدرات بمراكش

منذ 35 ثانية
أحالت عناصر المنطقة الأمنية بكليز بمراكش، عصر أول أمس (الخميس)، الماضي، شخصا في الثلاثينات من عمر، يشتبه تورطه في الاتجار في المخدرات وحيازتها ونقلها، على فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الجهوي لمراكش. واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع لـ”الصباح”، فإن أفراد المنطقة المرابضين بالسد القضائيأكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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