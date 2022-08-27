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الرياضة

استقالة وانتدابات جديدة بالحسنية

منذ 3 دقائق
المجهد أبرز صفقات الفريق في الميركاتو قدم فيصل خادم، نائب أمين مال حسنية أكادير، استقالته، معللا قراره بأسباب شخصية. وأفادت مصادر ”الصباح” أن خادم لم يتقبل حرمانه من عضوية مجلس إدارة الشركة الرياضية التي أحدثها الفريق، والتي تضم حبيب سيدينو ومحمد علي بوحجرة وأمين ضور وبدر الدينأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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