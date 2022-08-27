مجتمع
مكافأة لتحفيز البحث في الشؤون المالية
خصصت الجمعية المغربية للرقابة والمحاسبة والتدقيق، 10 آلاف درهم مكافأة لأحسن أطروحتين لنيل شهادة الدكتوراه في مجالي الشؤون المالية والمحاسبة والرقابة والتدقيق، نوقشتا في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، تحفيزا للدكاترة الباحثين وتشجيعا للبحث العلمي. وقال ياسين حلمي، مؤسس الجمعية، إن التحفيز لن يقتصر على الأطروحتين،أكمل القراءة »
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