الرياضة
خريبكة يتعاقد مع عميمي
عزز أولمبيك خريبكة خطه الأمامي، بالمهاجم عبد الإله عميمي، في صفقة انتقال حر، قادما من الجيش الملكي، بعقد لموسمين. ولعب عميمي في مساره الكروي بعدة فرق، أبرزها الوداد الرياضي واتحاد طنجة ورجاء بني ملال والكوكب المراكشي والجيش الملكي. وضم أولمبيك خريبكة سبعة لاعبين في الفترة الحالية، ويتعلقأكمل القراءة »
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