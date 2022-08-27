مجتمع
مستشفى محمد الخامس بالجديدة … السكتة القلبية
تسعة أطباء يغادرونه دفعة واحدة والخدمات العلاجية مهددة بالتوقف غادر تسعة أطباء في تخصصات مختلفة وحيوية مستشفى الجديدة، خلال هذا الشهر، موزعين بين محالين على تقاعد نسبي ومنقطعين عن العمل، وهو ما تسبب في فراغ انعكس على جودة العرض العلاجي، الذي تقدمه هذه المؤسسة التي أضحت مهددةأكمل القراءة »
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