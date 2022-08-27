ملف الصباح
المحفظات فوق صفيح ساخن
استياء من ارتفاع أثمنتها ومواطنون يجبرون على الاستسلام أجمع العديد من الآباء على أن سعر الحقائب المدرسية لهذه السنة يعتبر مبالغا فيه إلى حد كبير، خاصة أن أسعارها ارتفعت كثيرا مقارنة مع السنة الماضية. وعبر عدد من الآباء عن استيائهم من الارتفاع المهول في أسعار الحقائب المدرسية،أكمل القراءة »
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