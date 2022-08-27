fbpx
الرياضة

خروقات بشركات الأندية

منذ 9 دقائق
ملفات غير مكتملة واتفاقيات غير مصادق عليها وقطع الطريق على الخواص كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» وجود اختلالات وخروقات في الشركات التي أنشأتها الأندية الوطنية لكرة القدم، بتعليمات من الجامعة والوزارة، تنفيذا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09. وحسب هذه المعطيات، فإن أبرز الخروقات هي توقيع عقودأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.