الرياضة
خروقات بشركات الأندية
ملفات غير مكتملة واتفاقيات غير مصادق عليها وقطع الطريق على الخواص كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» وجود اختلالات وخروقات في الشركات التي أنشأتها الأندية الوطنية لكرة القدم، بتعليمات من الجامعة والوزارة، تنفيذا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09. وحسب هذه المعطيات، فإن أبرز الخروقات هي توقيع عقودأكمل القراءة »
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