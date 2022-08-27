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الرياضة

العمراني بتاراكسون الفرنسي

منذ 10 ثواني
انضمت أميمة العمراني، لاعبة شباب أطلس خنيفرة إلى تاراكسون الفرنسي، الممارس في دوري الدرجة الثانية،في صفقة انتقال حر. ويمتد عقد اللاعبة موسمين، وغيبتها الإصابة عن المنتخب الوطني المغربي خلال منافسات كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالرباط، علما أنها ساهمت في تأهل منتخب أقل من 20 سنة، لنهائياتأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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