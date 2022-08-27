الرياضة
الفتح يخطف العمري من المولودية
تعاقد الفتح الرياضي مع يوسف العمري، المدافع الأيمن للمولودية الوجدية، لموسم واحد قابل للتجديد، مساء أول أمس (الخميس)، في صفقة انتقال حر. وعلمت “الصباح”، أن العمري أجرى الاختبار الطبي بنجاح، صباح أول أمس (الخميس)، ، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق الرباطي، قبل أن يوقع العقد. ووافق جمالأكمل القراءة »
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