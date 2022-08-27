الصباح الفني
”أمل” تفتح باب التصوف وأعلامه
المجلة المتخصصة في التاريخ تدخل عالم الزوايا خصصت مجلة “أمل” للتاريخ والثقافة والمجتمع، أخيرا، عددا خاصا عن التصوف بعنوان “من أعلام التصوف المغربي” بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين في المجال. المجلة التي يديرها الباحث والأكاديمي محمد معروف الدفالي، وزعت محاور العدد إلى أربعة أقسامأكمل القراءة »
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