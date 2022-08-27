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الصباح الفني

‭”‬أمل‭” ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬التصوف‭ ‬وأعلامه

منذ 12 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭                   (‬خاص‭)‬
المجلة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬تدخل‭ ‬عالم‭ ‬الزوايا‭ ‬ خصصت‭ ‬مجلة‭ “‬أمل‭” ‬للتاريخ‭ ‬والثقافة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عددا‭ ‬خاصا‭ ‬عن‭ ‬التصوف‭ ‬بعنوان‭ “‬من‭ ‬أعلام‭ ‬التصوف‭ ‬المغربي‭” ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والأساتذة‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭. ‬ المجلة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الباحث‭ ‬والأكاديمي‭ ‬محمد‭ ‬معروف‭ ‬الدفالي،‭ ‬وزعت‭ ‬محاور‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أقسام‭أكمل القراءة »

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