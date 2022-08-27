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وطنية

حرب بين تنسيقية عاطلين وجمعية حقوقية بفاس

منذ 20 دقيقة
توترت العلاقة بين تنسيقية للعاطلين وفرع جمعية حقوقية بفاس، بشكل غير مسبوق على إيقاع التراشق بالاتهامات والتهديدات، سيما بعدما هاجم مسؤول التنسيقية رئيس الجمعية في كلمته لمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية الجهة، متهما إياه بأوصاف قدحية. وحرض مسؤول تنسيقية جهة فاس مكناس علنا وبشكل واضح علىأكمل القراءة »

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منذ 20 دقيقة


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