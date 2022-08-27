حوادث
السطو على أراضي الدولة في الناظور
مافيا العقار شرعت فيه بتجزئات سرية خلال أحداث الريف ورطت مستشارا وقائدا وعدلا فضح رفض جماعة زايو بإقليم الناظور، الترخيص لإنشاء مصلحة طبية خاصة على عقار بالمدينة، عملية سطو على عقارات الدولة، ورطت مستشارا جماعيا وقائدا وعدلا، بعد أن تبين أن وثائق ملكية العقار المقدمة في ملفأكمل القراءة »
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