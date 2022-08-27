الرياضة
حمصاوي مدربا للشباب الرياضي
عين المكتب المسير لجمعية الشباب الرياضي رضوان حمصاوي، مدربا للفريق، الممارس في بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي. والتحق حمصاوي في أول تجربة له مدربا رسميا، بعد مساره الناجح الذي امتد ثماني سنوات مع شباب السوالم، إذ اشتغل مدربا مساعدا رفقة رضوان الحيمر وزكرياء عبوب، ومنأكمل القراءة »
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