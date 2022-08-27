الرياضة
اللافي أفضل محترف ليبي
اللاعب يتابع السوبر ويواصل عملية التأهيل اختار الإعلام الليبي مؤيد اللافي، لاعب الوداد الرياضي، المتوج رفقة الفريق بلقبي البطولة وعصبة الأبطال، أفضل لاعب ليبي الموسم الماضي. وتصدر اللاعب ترتيب المرشحين للجائزة، من مختلف البطولات العربية، بفارق شاسع من النقاط. ويعود اللافي في ثامن شتنبر المقبل إلى البيضاء، لمواصلةأكمل القراءة »
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