ملف الصباح
المستهلك ضحية
< تدين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، منذ سنوات، تعامل بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، مع أولياء التلاميذ، لأنها غالبا ما تستغل فرصة ارتباط التلاميذ بالمؤسسات، لتفرض زيادة في الأسعار سنويا، علما أن بعضها يلزم أولياء التلاميذ، باقتناء المستلزمات الدراسية التي تعرضها للبيع، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين، لأنهأكمل القراءة »
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