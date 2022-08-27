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الرياضة

الركراكي يبدأ مهامه قبل التعيين

منذ 7 ثواني
Hakim Ziyech of Morocco during the 2019 African Cup of Nations match between Morocco and Ivory Coast in Cairo, Egypt on 28th June 2019 Photo : Ulrik Pedersen / Icon Sport
اجتمع بحكيمي وبوفال وأوناحي وسلامة وداري وينتظر الضوء الأخضر للقاء زياش قام وليد الركراكي، المرشح لقيادة المنتخب الوطني المغربي، بزيارة إلى بعض المحترفين بالدوري الفرنسي الممتاز، تحضيرا للتجمع الإعدادي، الذي سيخوضه في شتنبر المقبل، استعدادا لنهائيات كأس العالم. وعلمت “الصباح”، أن الركراكي أجرى لقاء مع ثلاثي أونجيأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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