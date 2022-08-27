الرياضة
الركراكي يبدأ مهامه قبل التعيين
اجتمع بحكيمي وبوفال وأوناحي وسلامة وداري وينتظر الضوء الأخضر للقاء زياش قام وليد الركراكي، المرشح لقيادة المنتخب الوطني المغربي، بزيارة إلى بعض المحترفين بالدوري الفرنسي الممتاز، تحضيرا للتجمع الإعدادي، الذي سيخوضه في شتنبر المقبل، استعدادا لنهائيات كأس العالم. وعلمت “الصباح”، أن الركراكي أجرى لقاء مع ثلاثي أونجيأكمل القراءة »
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