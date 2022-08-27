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ملف الصباح

منذ 41 ثانية
‭‬ارتفاع‭ ‬صاروخي نتأسف‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقرارها‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬فهي‭ ‬كفيلة‭ ‬بتأزيم‭ ‬الوضعية‭ ‬أكثر،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الزيادات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬غصبا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الحيوية‭.‬ هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬في‭ ‬إثقال‭ ‬كاهل‭ ‬ملايين‭ ‬الأسر‭أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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