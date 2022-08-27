ارتفاع صاروخي نتأسف على إثر هذه الزيادات غير المتوقعة في حال إقرارها بشكل نهائي، فهي كفيلة بتأزيم الوضعية أكثر، خاصة في ظل الزيادات المتتالية التي يتحملها المواطن البسيط غصبا في عدد من المواد الحيوية. هذه الزيادات غير المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسرأكمل القراءة »
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