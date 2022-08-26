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الصباح الفني

الوالي‭: ‬كفانا‭ ‬عبثا

منذ 7 دقائق
وجه‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬هشام‭ ‬الوالي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمنطقة‭ ‬العكاري‭ ‬لفتح‭ ‬القاعة‭ ‬الرياضية‭ ‬المتعددة‭ ‬الرياضات‭ ‬لفائدة‭ ‬شباب‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”.‬ وقال‭ ‬الوالي‭ “‬كفانا‭ ‬عبثا‭. ‬شباب‭ ‬حي‭ ‬العكاري‭ ‬ينتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬ولأزيد‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬فتح‭ ‬القاعة‭ ‬الرياضية‭ ‬المتعددة‭ ‬الرياضات‭ ‬والمتنفس‭ ‬الوحيد‭ ‬والأوحد‭ ‬لسكان‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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