الصباح الفني
الوالي: كفانا عبثا
وجه الممثل والمخرج هشام الوالي رسالة إلى المسؤولين بمنطقة العكاري لفتح القاعة الرياضية المتعددة الرياضات لفائدة شباب المنطقة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”. وقال الوالي “كفانا عبثا. شباب حي العكاري ينتظر بفارغ الصبر ولأزيد من سبع سنوات فتح القاعة الرياضية المتعددة الرياضات والمتنفس الوحيد والأوحد لسكان هذاأكمل القراءة »
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