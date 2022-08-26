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الرياضة

الفتيان يسقطون أمام العراق

منذ 10 دقائق
مطالبون بالفوز بمباراتين للتأهل إلى الربع انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام نظيره العراقي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء) بوهران، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن منافسات كأس العرب، التي تحتضنها الجزائر. ووضعت الهزيمة المنتخب الوطني في آخر ترتيبأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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