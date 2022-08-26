اذاعة وتلفزيون
مشاهير
بلقيس في حفل بدبي تستعد المطربة الإماراتية بلقيس فتحي لإحياء حفل غنائي في دبي، يوم 27 غشت الجاري، والذي سيعرف عددا من المفاجآت. وأحيت بلقيس حفلا غنائيا، ضمن حفلات موسم “الجيمرز” بالرياض، كما عرف حضور جمهور كبير من مختلف أرجاء الوطن العربي. وأشعلت بلقيس حماس الجمهور منذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا