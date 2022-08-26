الصباح الفني
الخمليشي حكمة بمراكش
أسندت إدارة مهرجان مراكش للفيلم القصير في نسخته الثانية رئاسة تحكيم المسابقة الرسمية للممثلة أسماء الخمليشي، وسيكون ضمن عضويتها المصور سعد التازي، والفنان المغربي الألماني يونس عتبان.وستنطلق فعاليات مهرجان مراكش للفيلم القصير من ثالث وعشرين شتنبر المقبل إلى غاية ثلاثين منه بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل،أكمل القراءة »
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