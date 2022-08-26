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الصباح الفني

الخمليشي‭ ‬حكمة‭ ‬بمراكش

منذ 51 ثانية
أسندت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬رئاسة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للممثلة‭ ‬أسماء‭ ‬الخمليشي،‭ ‬وسيكون‭ ‬ضمن‭ ‬عضويتها‭ ‬المصور‭ ‬سعد‭ ‬التازي،‭ ‬والفنان‭ ‬المغربي‭ ‬الألماني‭ ‬يونس‭ ‬عتبان‭.‬وستنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير‭ ‬من‭ ‬ثالث‭ ‬وعشرين‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬ثلاثين‭ ‬منه‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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