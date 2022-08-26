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الصباح الفني

‭”‬الديفا‭” ‬تحتفي‭ ‬بـ‭”‬كرباج‭”‬

منذ 47 ثانية
سميرة سعيد في إطلالتها الجديدة (خاص)
طرحت‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ “‬كرباج‭”. ‬الأغنية‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬وألحان‭ ‬الشاعر‭ ‬الغنائي‭ ‬عزيز‭ ‬الشافعي،‭ ‬ومن‭ ‬توزيع‭ ‬طارق‭ ‬مدكور‭ ‬الذي‭ ‬تعاونت‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أغنيتها‭ “‬يوم‭ ‬ورا‭ ‬يوم‭” ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عامًا‭. ‬تحمل‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬كلماتها‭ ‬معاني‭ ‬الرومانسية‭ ‬والحب،‭أكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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