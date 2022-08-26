الصباح الفني
”الديفا” تحتفي بـ”كرباج”
طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة، منتصف الأسبوع الجاري، عبر قناتها الرسمية على “يوتوب” وتحمل اسم “كرباج”. الأغنية من كتابة وألحان الشاعر الغنائي عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور الذي تعاونت معه في أغنيتها “يوم ورا يوم” منذ 20 عامًا. تحمل الأغنية في كلماتها معاني الرومانسية والحب،أكمل القراءة »
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