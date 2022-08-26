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الرياضة

الجيش يتعاقد مع الكامروني كاتشو

منذ دقيقة واحدة
الفريق العسكري أعد برنامجا للاعبيه الدوليين تعاقد الجيش الملكي مع ريكي ستيفن كاتشو، الظهير الأيسر للمنتخب الكامروني لأقل من 17 سنة، لخمسة مواسم، لتعزيز فريق الأمل، المنافس على بطاقة الصعود إلى القسم الأول هواة الموسم المقبل. وعلمت “الصباح” أن الفريق العسكري يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين دوليين،أكمل القراءة »

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