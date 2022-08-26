الرياضة
“الراك” يفاجئ الوداد بدوري النتيفي
التعادل يحسم ديربي الشرق بين المولودية وبركان تلقى الوداد الرياضي الهزيمة الثانية على التوالي ضمن منافسات دوري النتيفي الودي في نسخته 34، بهدفين مقابل هدف واحد أمام الراسينغ البيضاوي الممارس بالقسم الوطني الثاني أول أمس (الأربعاء)، بملعب المركز الجهوي بالسعيدية. وأنهى ” الراك « الشوط الأول متقدماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا