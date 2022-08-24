الصباح الفني
ديو يجمع ماهر و”نانو”
أطل الفنان موس ماهر، على جمهوره بأغنية جديدة طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “واي واي”. واختار ماهر، هذه المرة، أن يكون جديده الفني عبارة عن “ديو” جمعه بالمغني الشهير باسم “الشيخ نانو”، وهو الديو الذي صور على طريقة فيديو كليب، ومزج بين الراي وموسيقىأكمل القراءة »
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