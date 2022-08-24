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الصباح الفني

ديو‭ ‬يجمع‭ ‬ماهر‭ ‬و‭”‬نانو‭”‬

منذ 12 دقيقة
موس‭ ‬ماهر‭ (‬خاص‭)‬
أطل‭ ‬الفنان‭ ‬موس‭ ‬ماهر،‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬واي‭ ‬واي‭”.‬ واختار‭ ‬ماهر،‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جديده‭ ‬الفني‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ “‬ديو‭” ‬جمعه‭ ‬بالمغني‭ ‬الشهير‭ ‬باسم‭ “‬الشيخ‭ ‬نانو‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الديو‭ ‬الذي‭ ‬صور‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬ومزج‭ ‬بين‭ ‬الراي‭ ‬وموسيقى‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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