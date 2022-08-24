الرياضة
“سيتي فوت” تنخرط في تطوير الكرة
احتضن دورة تكوينية لمؤطرين للفئات العمرية نظمت عصبة البيضاء الكبرى لكرة القدم، بتنسيق مع الإدارة التقنية الوطنية، دورة تكوينية لفائدة مؤطري الفئات العمرية أقل من 13 سنة. ووضع مركب “سيتي فوت” الكائن في حدائق “كاليفورينا” بالبيضاء، تجهيزاته رهن إشارة العصبة لتنظيم الدورة التي شارك فيها لاعبون ومؤطرونأكمل القراءة »
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