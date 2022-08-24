الرياضة
جدل حول تكلفة إقالة وحيد
الجامعة تكذب صحيفة بوسنية وتقترب من تعيين الركراكي نفت جامعة كرة القدم أن يكون الانفصال عن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدربا للأسود، كلفها ثلاثة ملايير، كما جاء في إحدى الصحف البوسنية. وحسب مصدر مقرب من الجامعة، فإن الانفصال عن خاليلوزيتش، لم يكلف ميزانية الجامعة، سوى راتب ثلاثة أشهرأكمل القراءة »
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