fbpx
الرياضة

جدل حول تكلفة إقالة وحيد

منذ 37 ثانية
الجامعة تكذب صحيفة بوسنية وتقترب من تعيين الركراكي نفت جامعة كرة القدم أن يكون الانفصال عن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدربا للأسود، كلفها ثلاثة ملايير، كما جاء في إحدى الصحف البوسنية. وحسب مصدر مقرب من الجامعة، فإن الانفصال عن خاليلوزيتش، لم يكلف ميزانية الجامعة، سوى راتب ثلاثة أشهرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.