اذاعة وتلفزيون
“رجل الرمل”… ملك “الحلم”
يعتبر مسلسل “رجل الرمل” من الإنتاجات الضخمة التي أفرجت عنها منصة “نتفليكس” غشت الجاري، والتي حققت نسب مشاهدة مهمة. ويحكي “رجل الرمل” الذي بثت “نتفليكس” حلقاته العشر عن “حلم” أو مورفيوس، الكائن الأزلي، وحاكم مملكة الأحلام والكوابيس. ويعد مورفيوس جزءا من أسرة تحكم الكون، تتألف من سبعةأكمل القراءة »
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