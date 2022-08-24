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حوادث

الجيش يتدخل لإخماد حريق بإفران

منذ 49 ثانية
اندلع حريق مهول ، حوالي الساعة السابعة من صباح أول أمس (الاثنين)، في الغابات الواسعة الممتدة بمنطقة “مليتير”، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بن صميم ضواحي آزرو، غير بعيد عن المطار المدني ضواحي إفران السياحية. وقالت المصادر، إنه بعد السيطرة على الشرارة الأولى لهذا الحريق، عاودت النيران الاشتعالأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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