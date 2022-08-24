حوادث
الجيش يتدخل لإخماد حريق بإفران
اندلع حريق مهول ، حوالي الساعة السابعة من صباح أول أمس (الاثنين)، في الغابات الواسعة الممتدة بمنطقة “مليتير”، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بن صميم ضواحي آزرو، غير بعيد عن المطار المدني ضواحي إفران السياحية. وقالت المصادر، إنه بعد السيطرة على الشرارة الأولى لهذا الحريق، عاودت النيران الاشتعالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا