الرياضة
بني ملال يعزز صفوفه
تعاقد رجاء بني ملال مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه، ويتعلق الأمر باللاعبين بوغزان أحمد (الراسينغ البيضاوي) ونور عثمان وبوغاز ياسين (شباب بنكرير) ومحمد بوعيسى (اتحاد الخميسات) ويونس السديري (الاتحاد البيضاوي) وسهيل لمحمدي (النادي الرياضي بإفران) وعبد الحي توهين (الكوكب المراكشي) والمهدي كوريش (الرشاد البرنوصي) وإدريس الجبليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا