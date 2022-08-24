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الرياضة

بني ملال يعزز صفوفه

منذ 44 ثانية
تعاقد رجاء بني ملال مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه، ويتعلق الأمر باللاعبين بوغزان أحمد (الراسينغ البيضاوي) ونور عثمان وبوغاز ياسين (شباب بنكرير) ومحمد بوعيسى (اتحاد الخميسات) ويونس السديري (الاتحاد البيضاوي) وسهيل لمحمدي (النادي الرياضي بإفران) وعبد الحي توهين (الكوكب المراكشي) والمهدي كوريش (الرشاد البرنوصي) وإدريس الجبليأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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