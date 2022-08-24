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“منشد الشارقة” في المغرب
فريق العمل يستقبل بفاس الراغبين في الترشح للدورة المقبلة سيحط فريق عمل برنامج “منشد الشارقة” الرحال بالمغرب، لاختيار المشاركين في الموسم الجديد من البرنامج والذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العربي. وقال المنظمون إن مواهب الإنشاد في المغرب، تحظى باهتمام برنامج “منشد الشارقة” الذي تنظمه قناةأكمل القراءة »
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