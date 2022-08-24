اذاعة وتلفزيون
الموت يغيب فياض
غيب الموت، الأحد الماضي، المفكر والباحث السوري نبيل فياض، عن عمر ناهز 69 عاما بدمشق، بعد صراع مع المرض. وكثيرا ما أثارت أفكار نبيل فياض، ابن مدينة حمص، جدلا خاصة في ما يتعلق بالسياسة والدين. واهتم فياض بمراجعة الأديان ودراستها النقدية وتناول في كتبه وأبحاثه جذور وخلفياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا