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اذاعة وتلفزيون

الموت يغيب فياض

منذ 18 ثانية
غيب الموت، الأحد الماضي، المفكر والباحث السوري نبيل فياض، عن عمر ناهز 69 عاما بدمشق، بعد صراع مع المرض. وكثيرا ما أثارت أفكار نبيل فياض، ابن مدينة حمص، جدلا خاصة في ما يتعلق بالسياسة والدين. واهتم فياض بمراجعة الأديان ودراستها النقدية وتناول في كتبه وأبحاثه جذور وخلفياتأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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