اذاعة وتلفزيون
مشاهير
الرباعي في حفل بكندا يحيي النجم صابر الرباعي، حفلا غنائيا، في مونتريال بكندا، يوم 8 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. وطرح الرباعي أحدث أغانيه على “يوتيوب” بعنوان “الشياكة”، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا