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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
كربوط كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والروائي‭ ‬نزار‭ ‬كربوط‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قد‭ ‬تكون‭ ‬السعادة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬ظلك،‭ ‬لكنها‭ ‬ضوء‭ ‬خافت‭ ‬وعينان‭ ‬حالمتان‭”.‬ قلوشي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬مصطفى‭ ‬قلوشي‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬تلسعني‭ ‬عقارب‭ ‬الساعة،‭ ‬تتنمل‭ ‬مفاصل‭ ‬الوقت،‭ ‬ويشتعل‭ ‬دمي‭ ‬حرائق‭”.‬ الركراكي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬فريـــد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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