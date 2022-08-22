الصباح الفني
قالوا
كربوط كتب الشاعر والروائي نزار كربوط تدوينة جاء فيها “قد تكون السعادة قريبة من ظلك، لكنها ضوء خافت وعينان حالمتان”. قلوشي كتب الشاعر مصطفى قلوشي مقطعا شعريا جاء فيه “تلسعني عقارب الساعة، تتنمل مفاصل الوقت، ويشتعل دمي حرائق”. الركراكي كتب الممثل فريـــد الركراكي على حسابه الرسمي علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا