حوادث
مخدرات تورط امرأة بمكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، من إيقاف امرأة تبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطها في حيازة وترويج المؤثرات العقلية. ومكنت هذه العملية الأمنيةأكمل القراءة »
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