حوادث
السطو على وكالة لتحويل الأموال بتامنصورت
تسارع عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، منذ مساء يوم الجمعة الماضي، الزمن من أجل فك شفرات عملية السطو على وكالة لتحويل الأموال بتامنصورت شمال مراكش. ووفقا لإفادة مصدر مطلع، فإن عناصر الدرك الملكي، تلقت إشعارا مفاده السطو على خزنة حديدية بوكالة لتحويل الأموال، من قبل شخص،أكمل القراءة »
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