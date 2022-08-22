الصباح الفني
لمغاري: محبة الناس رزق
شدد الفكاهي يسار لمغاري على المكانة التي يحتلها حب الناس له بالنسبة إليه، معتبرا أنها بمثابة رزق كبير وإحساس لا يمكن أن يوصف. وجاء في رسالة وجهها لمغاري إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” بشأن هذا الإحساس، قوله “محبة الناس رزق عظيم من الله، وكنز ليس لهأكمل القراءة »
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