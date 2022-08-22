fbpx
الصباح الفني

لمغاري‭: ‬محبة‭ ‬الناس‭ ‬رزق

منذ 5 دقائق
شدد‭ ‬الفكاهي‭ ‬يسار‭ ‬لمغاري‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬حب‭ ‬الناس‭ ‬له‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬بمثابة‭ ‬رزق‭ ‬كبير‭ ‬وإحساس‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوصف‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهها‭ ‬لمغاري‭ ‬إلى‭ ‬متابعي‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الإحساس،‭ ‬قوله‭ “‬محبة‭ ‬الناس‭ ‬رزق‭ ‬عظيم‭ ‬من‭ ‬الله،‭ ‬وكنز‭ ‬ليس‭ ‬له‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.