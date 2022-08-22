الصباح الفني
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شق الوجه أبرز علامات الجمال اعتادت قبائل في السودان وضع علامات بارزة على وجوه أبنائها، باستخدام سكين حادة كدلالة على الجمال، فيما يعرف باسم “الشلوخ”. وعادت القروية السودانية الثمانينية “خلود مساعد” بذاكرتها إلى سنوات الصغر وهي تتحسس بعض الندوب البارزة. ولا تزال “مساعد” التي تنتمي إلى قبائلأكمل القراءة »
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