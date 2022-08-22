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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
شق‭ ‬الوجه‭ ‬أبرز‭ ‬علامات‭ ‬الجمال اعتادت‭ ‬قبائل‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وضع‭ ‬علامات‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬أبنائها،‭ ‬باستخدام‭ ‬سكين‭ ‬حادة‭ ‬كدلالة‭ ‬على‭ ‬الجمال،‭ ‬فيما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ “‬الشلوخ‭”. ‬وعادت‭ ‬القروية‭ ‬السودانية‭ ‬الثمانينية‭ “‬خلود‭ ‬مساعد‭” ‬بذاكرتها‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬الصغر‭ ‬وهي‭ ‬تتحسس‭ ‬بعض‭ ‬الندوب‭ ‬البارزة‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ “‬مساعد‭” ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬قبائل‭أكمل القراءة »

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