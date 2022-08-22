اذاعة وتلفزيون
الدراما الكورية بطلة “نتفليكس”
تصدرت الدراما الكورية “المحامية الاستثنائية” قائمة المشاهدة للدراما غير الإنجليزية، أخيرا، على منصة “نتفليكس” للأسبوع الثالث على التوالي. وسجلت الدراما التلفزيونية “المحامية الاستثنائية”، 69.4 مليون ساعة مشاهدة بين يومي 8 و 14 غشت الجاري، لتأتي في المركز الأول على قائمة أفضل 10 برامج باللغات غير الإنجليزية المتاحةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا