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اذاعة وتلفزيون

الدراما الكورية بطلة “نتفليكس”

منذ 3 دقائق
تصدرت الدراما الكورية “المحامية الاستثنائية” قائمة المشاهدة للدراما غير الإنجليزية، أخيرا، على منصة “نتفليكس” للأسبوع الثالث على التوالي. وسجلت الدراما التلفزيونية “المحامية الاستثنائية”، 69.4 مليون ساعة مشاهدة بين يومي 8 و 14 غشت الجاري، لتأتي في المركز الأول على قائمة أفضل 10 برامج باللغات غير الإنجليزية المتاحةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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