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اذاعة وتلفزيون

وثائقي عن “التبوريدة” على “دوزيم”

منذ 3 دقائق
عمل تم إنجازه بموسم مولاي عبد الله أمغار لإبراز غنى هذا التراث تولى كساب بنداوود تصوير برنامج وثائقي عن فن “التبوريدة” من إنتاج القناة الثانية على هامش موسم مولاي عبد الله أمغار، يرمي إلى إبراز غنى هذا التراث المتوارث عبر أجيال. وقال كساب بنداوود ل”الصباح” إن الوثائقيأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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