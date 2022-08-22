وطنية
الخارجية تحقق مع دبلوماسيي كولومبيا
وزير الخارجية سيصدر مذكرة تنبيه لتفادي “غراميات” الأنترنيت أوقف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشكل مؤقت، الدبلوماسيين المغربيين، على خلفية «فضيحة» تخديرهما من قبل امرأتين، ربطتا معهما الاتصال عبر شبكة الانترنيت، فتعرضا للسرقة في شقة ببوغوتا عاصمة كولمبيا، وفق ما أكدته مصادرأكمل القراءة »
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