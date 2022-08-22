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الصباح الفني

الجريني‭ ‬والبدوي‭ ‬ينشران‭ ‬تفاصيل‭ ‬احتفالهما

منذ 3 دقائق
الجريني والبدوي (خاص)
تقاسم‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الجريني‭ ‬وجميلة‭ ‬البدوي،‭ ‬مع‭ ‬معجبيهما‭ ‬ومتابعي‭ ‬صفحتهما‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬احتفالهما‭ ‬بزواجهما‭ ‬بالمغرب‭.‬ ونشر‭ ‬الجريني‭ ‬والبدوي،‭ ‬على‭ ‬صفحتهما‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬في‭ ‬بادئ‭  ‬الأمر،‭ ‬صورتين‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الحناء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬بعض‭ ‬الصفحات‭ ‬فيديو‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬البدوي‭ ‬ترقص‭ ‬على‭ ‬إيقاعات‭ ‬الموسيقى‭أكمل القراءة »

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