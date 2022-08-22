الصباح الفني
الجريني والبدوي ينشران تفاصيل احتفالهما
تقاسم عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي، مع معجبيهما ومتابعي صفحتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض تفاصيل احتفالهما بزواجهما بالمغرب. ونشر الجريني والبدوي، على صفحتهما على “إنستغرام” في بادئ الأمر، صورتين من حفل الحناء، قبل أن تنشر بعض الصفحات فيديو ظهرت فيه البدوي ترقص على إيقاعات الموسيقىأكمل القراءة »
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