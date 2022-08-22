الصباح الفني
”ذاكرة جسد” وثائقي عن الوشم
انتهى المخرج والكاتب محمد زاغو من تصوير مشاهد الفيلم الوثائقي الجديد بعنوان “ذاكرة جسد”، والذي جرى إنجازه بعدد من مناطق المغرب. واختار المخرج تصوير العمل المنتمي إلى صنف الأعمال الوثائقية التخيلية الطويلة، والذي يسلط الضوء على جانب خفي في وجدان النساء المغربيات، بعدد من القبائل، منها قبيلةأكمل القراءة »
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