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الصباح الفني

‭”‬ذاكرة‭ ‬جسد‭” ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬الوشم

منذ 3 دقائق
ملصق‭ ‬الشريط‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
انتهى‭ ‬المخرج‭ ‬والكاتب‭ ‬محمد‭ ‬زاغو‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ “‬ذاكرة‭ ‬جسد‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬إنجازه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المغرب‭.‬ واختار‭ ‬المخرج‭ ‬تصوير‭ ‬العمل‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬صنف‭ ‬الأعمال‭ ‬الوثائقية‭ ‬التخيلية‭ ‬الطويلة،‭ ‬والذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬خفي‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬النساء‭ ‬المغربيات،‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬القبائل،‭ ‬منها‭ ‬قبيلة‭أكمل القراءة »

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