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الرياضة

130 مليونا للاعبين عاطلين بآسفي

منذ دقيقتين
الفريق العبدي يفاوض المالي ديارا لفك الارتباط معه كلف فسخ التعاقد مع إيتامي نكومي، المدافع الكامروني لأولمبيك آسفي، خزينة الفريق 37 مليونا. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن اللاعب رفض في الوهلة الأولى مقترح فسخ عقده، وطالب باحترام بنوده. وأكد مصدر مسؤول أن اللاعب استعان في أكثرأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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