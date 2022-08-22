مجتمع
العطلة القضائية… أسابيع في الجحيم
غرف مهجورة باستئنافية الرباط ومعتقلون احتياطيا يؤدون الضريبة في ظل ارتفاع الحرارة في إطار تطبيق خطة منظومة العدالة ، لم يعد من المقبول، استمرار مفهوم العطلة القضائية، إذ تؤجل أغلب الملفات إلى شتنبر وأكتوبر، ويتوجه أغلب القضاة إلى المنتجعات السياحية سواء داخل المغرب أو خارجه، بينما يتركأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا