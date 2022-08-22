وطنية
حـرب تحـريـر الشـوارع
الداخلية تشرع في مراقبة تراخيص الاحتلال المؤقت وتصدر مئات قرارات الإغلاق تزامنت التنقيلات الجارية في صفوف رجال السلطة مع شروع الداخلية في حرب تحرير الشارع، إذ تحركت لجان مختلطة مكلفة بمراقبة الوضعية القانونية للمحلات التجارية وتراخيص الاحتلال المؤقت للأغراض المهنية، في تنزيل قرارات إدارية وتنظيمية مرتبطة بالاختصاصاتأكمل القراءة »
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