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وطنية

حـرب‭ ‬تحـريـر‭ ‬الشـوارع

منذ 3 دقائق
الداخلية‭ ‬أعدت‭ ‬دليلا‭ ‬لزجر‭ ‬المخالفات‭                                                       (‬أرشيف‭)‬
الداخلية‭ ‬تشرع‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬تراخيص‭ ‬الاحتلال‭ ‬المؤقت‭ ‬وتصدر‭ ‬مئات‭ ‬قرارات‭ ‬الإغلاق تزامنت‭ ‬التنقيلات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬رجال‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬شروع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬تحرير‭ ‬الشارع،‭ ‬إذ‭ ‬تحركت‭ ‬لجان‭ ‬مختلطة‭ ‬مكلفة‭ ‬بمراقبة‭ ‬الوضعية‭ ‬القانونية‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وتراخيص‭ ‬الاحتلال‭ ‬المؤقت‭ ‬للأغراض‭ ‬المهنية،‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬قرارات‭ ‬إدارية‭ ‬وتنظيمية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاختصاصات‭أكمل القراءة »

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